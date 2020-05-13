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Зеленский прокомментировал принятие Радой законопроекта о банках

Киев • УНН

 • 14340 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за принятие во втором чтении "банковского закона", что является зеленым светом для финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Зеленский прокомментировал принятие Радой законопроекта о банках

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Депутаты приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - сказал Зеленский.

Добавим, что при рассмотрении законопроекта в сессионном зале присутствовал Зеленский.

Напомним, что сегодня Рада приняла законопроект о банках.

Ранее УНН писал, что 30 марта парламентарии поддержали за основу законопроект относительно функционирования банковской системы.

В свою очередь, 27 апреля, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после рассмотрения более 16 500 поправок к законопроекту рекомендовал ВР принять в целом законопроект о банках.

Позже нардепы приняли изменения в Регламент ВР, которые позволили ускорить принятие этого законопроекта. НБУ положительно оценил рассмотрение законопроекта по специальной процедуре.

Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект № 2571-д.

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