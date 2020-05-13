Зеленский прокомментировал принятие Радой законопроекта о банках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за принятие во втором чтении "банковского закона", что является зеленым светом для финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Депутаты приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - сказал Зеленский.
Добавим, что при рассмотрении законопроекта в сессионном зале присутствовал Зеленский.
Напомним, что сегодня Рада приняла законопроект о банках.
Ранее УНН писал, что 30 марта парламентарии поддержали за основу законопроект относительно функционирования банковской системы.
В свою очередь, 27 апреля, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после рассмотрения более 16 500 поправок к законопроекту рекомендовал ВР принять в целом законопроект о банках.
Позже нардепы приняли изменения в Регламент ВР, которые позволили ускорить принятие этого законопроекта. НБУ положительно оценил рассмотрение законопроекта по специальной процедуре.
Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект № 2571-д.