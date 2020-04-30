ВР схвалила спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України схвалила спрощену процедуру внесення змін до Регламенту ВР, яка дозволить пришвидшити прийняття закону про функціонування банків. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі схвалили застосування спеціальної процедури щодо банківського законопроекту.
“Ми хочемо вперше в українському парламенті застосувати цю процедуру до законопроекту, який заспамлений 16,5 тис. правок. Не всі там правки є спамовими, є і суттєві, але ми знаємо 16 тисяч зроблені для того, щоб ми днями і ночами сиділи у парламенті. Наполягаю, що треба застосувати цю процедуру”, — сказав голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
Раніше УНН писав, що у Раді планують ухвалити спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки.
Нагадаємо, що наступного тижня Верховна Рада України планує зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту про банки у другому читанні.
Як повідомляв УНН, 30 березня ВР ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів.
У свою чергу, 27 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики після розгляду понад 16,5 тисяч поправок до законопроекту рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 2571-д щодо функціонування банківської системи.