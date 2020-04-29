У Раді завтра планують ухвалити спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Верховній Раді України зібрали 150 підписів нардепів для проведення позачергового засідання завтра, 30 квітня. Окрім того, планується розгляд спеціальної процедури щодо банківського законопроекту. Про це написала у Facebook заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.

“Одразу дві новини в одному пості. Завтра відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Необхідні 150 підписів народних депутатів, щоб ініціювати його, зібрано. І друге. Так званий банківський закон готується до розгляду за спеціальною процедурою. Необхідні 150 підписів для ініціювання процедури теж є. Завтра маємо проголосувати більшістю голосів за її застосування”, — написала Кравчук.

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного.

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