У Раді завтра планують ухвалити спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки

“Одразу дві новини в одному пості. Завтра відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Необхідні 150 підписів народних депутатів, щоб ініціювати його, зібрано. І друге. Так званий банківський закон готується до розгляду за спеціальною процедурою. Необхідні 150 підписів для ініціювання процедури теж є. Завтра маємо проголосувати більшістю голосів за її застосування”, — написала Кравчук.

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного.