Раді рекомендували ухвалити законопроект про банки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 2571-д щодо функціонування банківської системи. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
“Завершуючи наш багатостраждальний процес розгляду цього законопроекту, я хочу поставити на голосування рішення щодо рекомендації ВР прийняти його у другому читтані”, — сказав голова комітету Данило Гетманцев.
Так, члени парламентського комітету, після розгляду понад 16,5 тисяч поправок до законопроекту № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, рекомендували ВРУ ухвалити його в цілому.
Законопроектом пропонується унормувати питання у сфері банківської діяльності та здійснити:
— удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері;
— встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання;
— передбачається встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень Кабміну, про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Мінфіну, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур;
— удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.