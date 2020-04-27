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Раде рекомендовали принять законопроект о банках

Раде рекомендовали принять законопроект о банках

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 2571-д о функционировании банковской системы. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

“Завершая наш многострадальный процесс рассмотрения этого законопроекта, я хочу поставить на голосование решение о рекомендации ВР принять его во втором читтани”, — сказал председатель комитета Данил Гетманцев.

Так, члены парламентского комитета, после рассмотрения более 16,5 тысяч поправок к законопроекту № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, рекомендовали ВРУ принять его в целом.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:

— совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;

— установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любой каких-либо других решений, принятых в его исполнение;

— предусматривается установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ по назначению уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений Кабмина, об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Минфина, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановлении или прекращении начатых на основании таких решений процедур;

— совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

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