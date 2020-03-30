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Нардепи ухвалили законопроект щодо функціонування банківської системи

Нардепи ухвалили законопроект щодо функціонування банківської системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи пропонується унормувати питання у сфері банківської діяльності та здійснити:

- удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері;

- встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання,

- передбачається встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень Кабміну, про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Мінфіну, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур,

- удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

Окрім того, нардепи скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, банківська система в Україні на період карантину працюватиме у звичайному режимі. Банківські відділення продовжуватимуть працювати, проте, людей просять за можливості обмежити їх відвідування.

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