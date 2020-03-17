В НБУ запевнили, що карантин не впливає на роботу банківської системи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Банківська система в Україні на період карантину працюватиме у звичайному режимі. Банківські відділення продовжуватимуть працювати, проте, людей просять за можливості обмежити їх відвідування. Про це заявила на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспонент УНН.
“Банківська система сьогодні працює в звичайному режимі. Вона абсолютно ліквідна, має достатньо капіталу, має достатньо коштів для того, аби обслуговувати всі операції, які клієнтам потрібні. Єдине про що ми сьогодні говоримо про обмеження, за можливості, відвідування відділень”, — сказала Рожкова.
За її словами, банківські відділення продовжують працювати у звичайному режимі. Проте, робота відділень протягом дня може перериватися через те, що працівникам потрібно проводити заходи дезінфекції.
Нагадаємо, в НБУ заявили, що епідемія коронавірусу в Україні негативно вплине на зростання ВВП, але парламентарі ухвалили законопроекти, які матимуть позитивний ефект на кризові явища в економіці.