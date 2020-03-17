В НБУ заверили, что карантин не влияет на работу банковской системы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107970 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108476 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118443 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102013 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106190 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131696 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В НБУ заверили, что карантин не влияет на работу банковской системы

В НБУ заверили, что карантин не влияет на работу банковской системы

Киев  •  УНН

 • 15402 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Банковская система в Украине на период карантина будет работать в обычном режиме. Банковские отделения будут продолжать работать, однако, людей просят за возможности ограничить их посещение. Об этом заявила на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает кореспонент УНН.

“Банковская система сегодня работает в обычном режиме. Она абсолютно ликвидная, имеет достаточно капитала, имеет достаточно средств для того, чтобы обслуживать все операции, которые клиентам нужны. Единственное о чем мы сегодня говорим об ограничении, по возможности, посещение отделений”, — сказала Рожкова.

По ее словам, банковские отделения продолжают работать в обычном режиме. Однако, работа отделений течение дня может прерываться из-за того, что работникам нужно проводить мероприятия дезинфекции.

Напомним, в НБУ заявили, что эпидемия коронавируса в Украине негативно повлияет на рост ВВП, но парламентарии приняли законопроекты, которые будут иметь положительный эффект на кризисные явления в экономике.

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