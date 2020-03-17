Епідемія коронавірусу в Україні негативно вплине на зростання ВВП – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Епідемія коронавірусу в Україні негативно вплине на зростання ВВП, але парламентарі ухвалили законопроекти, які матимуть позитивний ефект на кризові явища в економіці. Про це заявив на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Влив на зростання ВВП і на нашу економіку буде більше негативний. Але в цьому позитивний ефект будуть мати ті законодавчі акти, які проголосувала сьогодні ВР щодо кризових явищ в економіці”, — наголосив Чурій.
За його словами, валютний ринок наразі реагує на кризові ситуації і на сьогодні компанії та фізичні особи починають купувати іноземну валюту.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусу.