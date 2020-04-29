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Рада наступного тижня планує розглянути законопроект про банки - нардеп

Рада наступного тижня планує розглянути законопроект про банки - нардеп

Київ • УНН

 • 18965 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Наступного тижня Верховна Рада України планує зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту про банки. Про це УНН повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Завтра планують розглянути спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки. Щоб її запустити треба 226 голосів в залі. І наступного тижня можна розглянути сам законопроект у другому читанні” – повідомила Кравчук.

За її словами, наразі обговорюється питання про проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні для розгляду законопроекту про банки.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 2571-д щодо функціонування банківської системи.

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