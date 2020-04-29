Рада наступного тижня планує розглянути законопроект про банки - нардеп

“Завтра планують розглянути спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки. Щоб її запустити треба 226 голосів в залі. І наступного тижня можна розглянути сам законопроект у другому читанні” – повідомила Кравчук.

За її словами, наразі обговорюється питання про проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні для розгляду законопроекту про банки.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 2571-д щодо функціонування банківської системи.