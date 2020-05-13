Рада ухвалила законопроект про банки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується унормувати питання у сфері банківської діяльності та здійснити:
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- удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері;
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- встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання,
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- передбачається встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень Кабміну, про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Мінфіну, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур,
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- удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.
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“На сьогодні у таблиці міститься 241 пропозиція та поправка, відхилено 11, враховано повністю 186, враховано редакційно 17, враховано частково 8, враховано по суті 19. Комітет пропонує прийняти законопроект №2571-д”, - зазначив під час розгляду законопроекту голова профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Додамо, під час розгляду законопроекту у сесійній залі був присутній Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що 30 березня парламнтарі підтримали за основу законопроект щодо функціонування банківської системи.
Своєю чергою, 27 квітня, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики після розгляду понад 16,5 тисяч поправок до законопроекту рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроект про банки.
Пізніше нардепи ухвалили зміни до Регламенту ВР, які дозволили пришвидшити ухвалення цього законопроекту. НБУ позитивно оцінив розгляд законопроекту за спеціальною процедурою.
Як повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, МВФ протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроект №2571-д.