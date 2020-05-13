Рада приняла законопроект о банках

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:



усовершенствования регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;



установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решениях Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение,



предусматривается установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ по назначению уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений Кабмина, об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Минфина, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур,



усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.



"На сегодняшний день в таблице содержится 241 предложение и поправка, отклонено 11, учтены полностью 186, учтено редакционно 17, учтены частично 8, учтено по сути 19. Комитет предлагает принять законопроект №2571-д", - отметил во время рассмотрения законопроекта председатель профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Добавим, во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 30 марта парламнтари поддержали за основу законопроект относительно функционирования банковской системы.



В свою очередь, 27 апреля, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после рассмотрения более 16 500 поправок к законопроекту рекомендовал ВР принять в целом законопроект о банках.

Позже нардепы приняли изменения в Регламент ВР, которые позволили ускорить принятие этого законопроекта. НБУ положительно оценил рассмотрение законопроекта по специальной процедуре.

Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект №2571-д.