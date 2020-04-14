Україна отримає транш МВФ через три тижні після ухвалення "банківського" закону - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроект №2571-д "Щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Я впевнений на 200%, після того, як ми проголосуємо банківський закон, протягом трьох тижнів ми отримаємо транш. Це заголовок, який зумовлений нашою переговорною політикою з кредитором і це зрозуміла позиція", - вважає Арахамія.
Він додав, що транш від МВФ Україні необхідно отримати до кінця травня, оскільки на цей період припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами.
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"Ми не можемо проголосувати наступного тижня, тому що комітету необхідний час на таблицю (з 16 тисячами поправок до законопроекту до другого читання – ред.), потім цю таблицю необхідно роздати всім народним депутатам, згідно з регламентом, на це необхідно 10 днів, після цього це буде винесено в зал і навіть якщо ми застосуємо якусь хитру, прискорену процедуру - це (ухвалення законопроекту в другому читанні і в цілому – ред.) не буде раніше 5 травня, десь так. У нас наприкінці травня найбільший платіж, тобто нам необхідно до цього транш отримати - десь так це і виглядає за часом", - розповів нардеп.
На його думку, якщо ж ухвалення законопроекту в другому читанні затягнеться, то «ми матимемо великі проблеми, як країна».
Раніше Арахамія повідомив, що, згідно з регламентом, розглядати правки до законопроекту №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" Рада буде десь півроку-рік, якщо будемо працювати три-чотири рази на тиждень.