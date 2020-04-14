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Арахамія: розглядати правки до законопроекту про банки будуть десь півроку-рік

Арахамія: розглядати правки до законопроекту про банки будуть десь півроку-рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Згідно з регламентом, розглядати правки до законопроекту №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" Рада буде десь півроку-рік, якщо будемо працювати три-чотири рази на тиждень. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Згідно з регламентом, ми будемо десь від півроку до року розглядати правки, якщо будемо працювати три-чотири рази на тиждень. Це не можна, це фактично паралізує роботу. Я вважав, що з ринком землі — це параліч, але 16 тисяч правок, можливо теж не кінець. Можна і 100 тисяч теоретично подати, і 200, і 300”, — розповів Арахамія.

Він зазначив, що потрібно мати якийсь запобіжник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Позачергове засідання ВР відбудеться у четвер - Арахамія

“Ми не проти правок взагалі, подавати їх конституційне право депутата, але коли вже тероризм...”, — вважає нардеп.

Нагадаємо, до законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект.

Як раніше повідомляв УНН, ухвалити законопроект про банки планують після Пасхи.

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