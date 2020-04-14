Арахамия: рассматривать поправки к законопроекту о банках будут где-то полгода-год

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Согласно регламенту, рассматривать поправки к законопроекту №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Рада будет где-то полгода-год, если будем работать три-четыре раза в неделю. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.