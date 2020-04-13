Ухвалити законопроект про банки планують після Пасхи - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" поточного тижня фізично неможливо, тож ймовірніше за все, це відбудеться після Великодня. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія у коментарі журналістам перед початком засідання фракції, передає кореспондент УНН.
"Станом на ранок компілюють цю таблицю (з правками до законопроекту – ред.). Навіть якщо застосувати якісь юридичні механізми прискорення - це три-чотири повних дні роботи комітету, для того, щоб пройти ці правки не постатейно, а по розділах. Тоді виглядає по часу, що після Великодня", - повідомив Арахамія.
Він зазначив, за прогнозом, транш від МВФ можна буде отримати "після того, як закон набере чинності, тобто протягом двох-трьох тижнів".
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Також Арахамія додав, що голосів за "банківський закон" вистачить, проте потрібно визначити, яким чином підійти до голосування.
"Але якшо б, ми винесли це сьогодні, наприклад, в залі – монобільшості вистачило б, щоб проголосувати цей закон", - розповів депутат.
Нагадаємо, до законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект.