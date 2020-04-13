Ухвалити законопроект про банки планують після Пасхи - Арахамія

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" поточного тижня фізично неможливо, тож ймовірніше за все, це відбудеться після Великодня. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія у коментарі журналістам перед початком засідання фракції, передає кореспондент УНН.