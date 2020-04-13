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Разумков: рано говорити, коли “банківський закон” потрапить до ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Зарано говорити, коли так званий “банківський закон” потрапить до Верховної Ради, оскільки є велика кількість правок. Про це в ефірі телеканалу "НАШ" сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.

“Якщо ми говоримо про так званий "банківський закон" - станом на сьогодні поки що зарано говорити, коли він потрапить до зали Верховної Ради України. Тому що дійсно, дуже велика кількість правок і ви правильно зазначили, що перше - це питання повинне бути розглянуте на комітеті. Так звана таблиця вже сформована, однак рішення щодо тих чи інших правок, які будуть враховані, або будуть відхилені комітетом - поки що немає. Коли це буде зроблено - лише після цього ми зможемо винести цей законопроект на розгляд в сесійну залу”, - сказав Дмитро Разумков.

Він додав, що зарано загадувати, коли саме це відбудеться.

"Так само є й пропозиції від різних народних депутатів щодо змін регламенту, щоб все відбувалось в рамках діючого законодавства. Також можливий і такий шлях вирішення так званого "правочного спаму", який використовують мої колеги, але подивимось”, - сказав Дмитро Разумков.

Він зазначив, коли будуть розглядатись закони і які саме - сказати не може.

Нагадаємо, до законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект.

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