Разумков: рано говорити, коли “банківський закон” потрапить до ВР

“Якщо ми говоримо про так званий "банківський закон" - станом на сьогодні поки що зарано говорити, коли він потрапить до зали Верховної Ради України. Тому що дійсно, дуже велика кількість правок і ви правильно зазначили, що перше - це питання повинне бути розглянуте на комітеті. Так звана таблиця вже сформована, однак рішення щодо тих чи інших правок, які будуть враховані, або будуть відхилені комітетом - поки що немає. Коли це буде зроблено - лише після цього ми зможемо винести цей законопроект на розгляд в сесійну залу”, - сказав Дмитро Разумков.

Він додав, що зарано загадувати, коли саме це відбудеться.

"Так само є й пропозиції від різних народних депутатів щодо змін регламенту, щоб все відбувалось в рамках діючого законодавства. Також можливий і такий шлях вирішення так званого "правочного спаму", який використовують мої колеги, але подивимось”, - сказав Дмитро Разумков.

Він зазначив, коли будуть розглядатись закони і які саме - сказати не може.

Нагадаємо, до законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект.