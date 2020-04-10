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Разумков про 16 тис. поправок до закону про банки: це антирекорд ВРУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. До законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект. Про це на брифінгу заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

“На жаль, це антирекорд українського парламенту, такого ще ніколи не було, 16 тис. правок ми не отримували ніколи. Я вважаю, що це направлено для того, щоб заблокувати роботу парламенту. Пів року, враховуючи коронавірус і йдучи повністю по всім правкам, то це може бути набагато більше. Тому що на це парламент не піде”, — сказав Разумков.

За його словами, потрібно ще підготувати таблицю, пройтися по поправкам і визначити, які враховувати а які ні. Лише після цього можна виносити законопроект в залу ВР.

“Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я не можу сказати коли це відбудеться”, — додав Разумков.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Качура звернувся до Книги Рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроекту про функціонування банківської системи.

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