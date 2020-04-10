Разумков про 16 тис. поправок до закону про банки: це антирекорд ВРУ

КИЇВ. 10 квітня. УНН. До законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект. Про це на брифінгу заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.