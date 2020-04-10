Разумков о 16 тыс. поправок в закон о банках: это антирекорд ВРУ

“К сожалению, это антирекорд украинского парламента, такого еще никогда не было, 16 тыс. поправок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента. Полгода, учитывая коронавирус и идя полностью по всем правкам, то это может быть намного больше. Потому что на это парламент не пойдет”, — сказал Разумков.

По его словам, нужно еще подготовить таблицу, пройтись по поправкам и определить, какие учитывать а какие нет. Только после этого можно выносить законопроект в зал ВР.

“Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать когда это произойдет”, — добавил Разумков.

Напомним, народный депутат Александр Качура обратился в Книгу Рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы.