Кількість правок до законопроекту про банки хочуть внести до Книги рекордів України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Народний депутат Олександр Качура звернувся до Книги Рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроекту про функціонування банківської системи. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“Направив звернення в „Книгу Рекордів України“, щоб вони зафіксували подачу рекордних для українського парламентаризму 16500 правок до закону про банки”, — написав Качура.
Як повідомляв УНН раніше, до законопроекту № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тисяч поправок.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.