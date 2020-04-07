До законопроекту про банки є вже понад 16 тисяч поправок - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. До законопроекту №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тисяч поправок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає УНН.
“За заявками трудящих, публікуємо рейтинг законотворців до закону. Там не все зведено, але тренд вже зрозумілий, буде приблизно 16 335 правки”, — зазначає він.
Зазначається, що всього до законопроекту поправки подали 28 нардепів.
Так, найбільше правок вніс позафракційний нардеп Антон Поляков — 6 033, на другому місці Вікторія Бондар, “За майбутнє” — 1 911 та на третьому місці Дмитро Чорний, “Слуга народу” — 1 781.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.
Раніше нардеп Олександр Качура повідомляв, що до законопроекту подано 13 тисяч поправок.