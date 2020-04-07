К законопроекту о банках есть уже более 16 тысяч поправок - нардеп

КИЕВ. 7 апреля. УНН. К законопроекту №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 000 поправок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.