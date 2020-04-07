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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58468 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67890 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81516 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 80037 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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К законопроекту о банках есть уже более 16 тысяч поправок - нардеп

К законопроекту о банках есть уже более 16 тысяч поправок - нардеп

Киев  •  УНН

 • 18001 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. К законопроекту №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 000 поправок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

"По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законодателей с законом. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16 335 правок", - отмечает он.

Отмечается, что всего к законопроекту поправки подали 28 нардепов.

Так, больше всего поправок внес внефракционный нардеп Антон Поляков - 6 033, на втором месте Виктория Бондарь, "За будущее" - 1 911 и на третьем месте Дмитрий Черный, "Слуга народа" - 1 781.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Ранее нардеп Александр Качура сообщал, что к законопроекту подано 13 000 поправок.

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