Кількість поправок до законопроекту про банки зросла до 13 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До законопроекту № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи народні депутати подали вже 13 тисяч поправок. Про це в Telegram написав нардеп Олександр Качура, передає УНН.
“Станом на вечір 13000 правок (до законопроекту про функціонування банківської системи – ред.). А я говорив, що треба голосувати в цілому закон”, - написав Качура.
Нагадаємо, раніше Качура повідомляв, що до законопроекту було подано близько 6,5 тисяч поправок.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.