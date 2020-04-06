До законопроекту щодо функціонування банківської системи подали близько 6,5 тис. поправок

“До законопроекту про банки подано близько 6500 правок. Йдемо на рекорд”, — написав Качура.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.