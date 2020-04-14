Позачергове засідання ВР відбудеться у четвер - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня, його ініціює Президент. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Ми прийняли рішення післязавтра, в четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим "правкотероризмом", який останнім часом охопив Верховну Раду", - повідомив Арахамія.
Він також зазначив, що Президент буде ініціювати проведення позачергового засідання.
"Завтра підтвердимо вже фінально, на 90% ми сформувалися. Якщо все окей, то Президент відправляє лист на главу ВР, і, власне, вже через добу можна проводити сесію", - розповів нардеп.
Крім того, він зазначив, що на телеканалі "Рада" вранці проводяться трансляції уроків для школярів, тому "не можна зібрати Верховну Раду раніше, ніж 13:00".
Як раніше повідомляв УНН, позачергове засідання парламенту проведуть в залі Верховної Ради. Варіант з внутрішнім двориком відпав через тривалість підрахунку голосів без системи "Рада".