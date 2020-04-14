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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33615 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42260 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57980 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59202 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Разумков объяснил, почему передумали проводить внеочередное заседание в дворике Рады

Разумков объяснил, почему передумали проводить внеочередное заседание в дворике Рады

Киев  •  УНН

 • 14822 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Внеочередное заседание парламента проведут в зале Верховной Рады. Вариант со внутренним двориком отпал из-за длительности подсчета голосов без системы “Рада”. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Если мы говорим про дворик, было два варианта. Первый — это заседание в зале, второе — в дворике. В регламенте даже адрес тот же — Грушевского, 5. Проблема в том, что заседание в дворике — это более длительный процесс, так как регламент ВР предусматривает два вирианта голосования. Первый, система „Рада“ — кнопками, если ж мы будем проводить это в дворике — единственным вариантом голосования будет — руками. После каждого нужно будет счетной комиссии считать: кто „за“, кто „против“, кто „воздержался“. Это затягивает процесс”, — объяснил Разумков.

Поэтому была достигнута договоренность заседать в зале, и по маскимуму сократь время на выступления.

Отметим, что Разумков по-прежнему считает, что заседание состоится в четверг или среду.

Напомним, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля.

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