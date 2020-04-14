Разумков объяснил, почему передумали проводить внеочередное заседание в дворике Рады

“Если мы говорим про дворик, было два варианта. Первый — это заседание в зале, второе — в дворике. В регламенте даже адрес тот же — Грушевского, 5. Проблема в том, что заседание в дворике — это более длительный процесс, так как регламент ВР предусматривает два вирианта голосования. Первый, система „Рада“ — кнопками, если ж мы будем проводить это в дворике — единственным вариантом голосования будет — руками. После каждого нужно будет счетной комиссии считать: кто „за“, кто „против“, кто „воздержался“. Это затягивает процесс”, — объяснил Разумков.

Поэтому была достигнута договоренность заседать в зале, и по маскимуму сократь время на выступления.

Отметим, что Разумков по-прежнему считает, что заседание состоится в четверг или среду.

Напомним, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля.