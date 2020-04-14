Разумков пояснив, чому передумали проводити позачергове засідання в дворику Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Позачергове засідання парламенту проведуть в залі Верховної Ради. Варіант з внутрішнім двориком відпав через тривалість підрахунку голосів без системи "Рада". Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про дворик, було два варіанти. Перший - це засідання в залі, друге - в дворику. У регламенті навіть адреса та ж - Грушевського, 5. Проблема в тому, що засідання в дворику - це більш тривалий процес, так як регламент ВР передбачає два віріанти голосування. Перший, система "Рада" - кнопками, якщо ж ми будемо проводити це в дворику - єдиним варіантом голосування буде - руками. Після кожного потрібно буде лічильній комісії рахувати: хто "за", хто "проти", хто "утримався". Це затягує процес", - пояснив Разумков.
Тому була досягнута домовленість засідати в залі, і по маскимум скорочуючи час на виступи.
Відзначимо, що Разумков як і раніше вважає, що засідання відбудеться в четвер або середу.
Нагадаємо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання в середу, 15 квітня.