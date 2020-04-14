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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31035 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39739 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55926 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57392 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Внеочередное заседание ВР состоится в четверг - Арахамия

Внеочередное заседание ВР состоится в четверг - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 14080 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует Президент. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым „правкотерроризмом“, который в последнее время охватил Верховную Раду”, — сообщил Арахамия.

Он также отметил, что Президент будет инициировать проведение внеочередного заседания.

“Завтра подтвердим уже финально, на 90% мы сформировались. Если все окей, то Президент отправляет письмо на главу ВР, и, собственно, уже через сутки можно проводить сессию”, — рассказал нардеп.

Кроме того, он отметил, что на телеканале “Рада” утром проводятся трансляции уроков для школьников, поэтому “нельзя собрать Верховную Раду ранее, чем 13:00”.

Как ранее сообщал УНН, внеочередное заседание парламента проведут в зале Верховной Рады. Вариант со внутренним двориком отпал из-за длительности подсчета голосов без системы “Рада”.

Украинские Национальные Новости

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