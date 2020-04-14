Засідання комітету щодо розгляду законопроекту про банки відбудеться після Великодня - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Засідання комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики перенесли з 16 на 21 квітня. На комітеті мали розглядати законопроект щодо функціонування банківської системи. Про це повідомила у Facebook народний депутат України, член комітету Ніна Южаніна, передає УНН.
"Нарешті вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення строку подання поправок пройшло 9 днів. До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомлення (щодо законопроекту №2571-д щодо банків – ред.). А тут знову фальстарт — Комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", - написала Южаніна.
Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" поточного тижня фізично неможливо, тож ймовірніше за все, це відбудеться після Великодня.