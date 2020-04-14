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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54252 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63677 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Заседание комитета по рассмотрению законопроекта о банках состоится после Пасхи - нардеп

Заседание комитета по рассмотрению законопроекта о банках состоится после Пасхи - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12474 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заседание комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенесли с 16 на 21 апреля. На комитете должны были рассматривать законопроект о функционировании банковской системы. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины, член комитета Нина Южанина, передает УНН.

"Наконец вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, которая уже, надеюсь, давно сформирована, так и не поступила народным депутатам на ознакомление (по законопроекту №2571-д в отношении банков - ред.). А тут опять фальстарт - Комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего", - написала Южанина.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" на текущей недели физически невозможно, поэтому вероятнее всего, это произойдет после Пасхи.

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