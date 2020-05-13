Зеленський прокоментував ухвалення Радою законопроекту про банки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував парламентарям за ухвалення у другому читанні “банківського закону”, що є зеленим світлом для фінансової допомоги у розмірі мільярдів доларів. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Депутати ухвалили багатостраждальний „банківський закон“. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки — це мільярди доларів США”, — сказав Зеленський.
Додамо, що під час розгляду законопроекту у сесійній залі був присутній Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила законопроект про банки.
Раніше УНН писав, що 30 березня парламентарі підтримали за основу законопроект щодо функціонування банківської системи.
Своєю чергою, 27 квітня, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики після розгляду понад 16,5 тисяч поправок до законопроекту рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроект про банки.
Пізніше нардепи ухвалили зміни до Регламенту ВР, які дозволили пришвидшити ухвалення цього законопроекту. НБУ позитивно оцінив розгляд законопроекту за спеціальною процедурою.
Як повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, МВФ протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроект № 2571-д.