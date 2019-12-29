Зеленский об обмене: самое главное - то, что люди дома

"Самое главное - то, что люди дома. Я хочу поблагодарить всех лидерам Нормандской четверки. Все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь".