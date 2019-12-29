Зеленський про обмін: найголовніше - те, що люди вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Найголовніше - те, що люди вдома. Так Президент України Володимир Зеленський в аеропорту "Бориспіль" прокоментував обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО, передає кореспондент УНН.
"Найголовніше - те, що люди вдома. Я хочу подякувати всім лідерам Нормандської четвірки. Все, про що домовлялись в цьому питанні, виконано", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.