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Зеленський про обмін: найголовніше - те, що люди вдома

Зеленський про обмін: найголовніше - те, що люди вдома

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Найголовніше - те, що люди вдома. Так Президент України Володимир Зеленський в аеропорту "Бориспіль" прокоментував обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО, передає кореспондент УНН

"Найголовніше - те, що люди вдома. Я хочу подякувати всім лідерам Нормандської четвірки. Все, про що домовлялись в цьому питанні, виконано", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.

Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

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