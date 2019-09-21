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Актуальное
Зеленский подписал указ об обеспечении экономического роста и предотвращении коррупции

Зеленский подписал указ об обеспечении экономического роста и предотвращении коррупции

Киев  •  УНН

 • 18186 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции. Об этом говорится в указе президента №713/2019 от 20 сентября, передает УНН.

С целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции Президент постановил Кабинету министров Украины:

1) предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышения социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития;

2) обеспечить разработку и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины следующие законопроекты:

а) до 1 октября 2019:

об обороте земель сельскохозяйственного назначения;

о легализации игорного бизнеса в Украине;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения добычи янтаря в Украине;

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития;

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б) до 1 января 2020 года:

о принципах административно-территориального устройства Украины;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах;

о внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной региональной политики" по повышению способности агентств регионального развития;

о внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития регионов" относительно усиления конкурентоспособности регионов;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обновления законодательства о труде;

3) принять меры по:

а) подготовки объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/20 года и его прохождения, а также обеспечение готовности регионов к осенне-зимнему периоду 2019/20 года и осуществление постоянного мониторинга;

б) начала продажи имущества должника в процедуре банкротства через электронную торговую систему и обеспечения надлежащего функционирования такой системы;

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в) в 1 декабря 2019:

обеспечение подготовки объектов большой приватизации для проведения приватизации, а также продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве сверх объемов продаж, проведенных в течение первого полугодия 2019 год;

обеспечение согласования в установленном порядке проектов соглашений о разделе продукции, которые должны быть заключены с победителями конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов;

уменьшение нелегальной занятости, в частности путем детенизации доходов и отношений в сфере занятости населения, внедрение механизмов стимулирования работодателей легализовать оформления трудовых договоров, усиление ответственности за нарушение законодательства о труде и нарушение налогоплательщиком порядка представления информации о физических лиц - плательщиков налогов;

активизации информационной кампании по разъяснению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

г) до 1 января 2020 года:

подготовки лотов для проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами путем электронных торгов;

дальнейшей дерегуляции хозяйственной деятельности, предусмотрев, в частности, возможность получения большинства документов разрешительного характера в электронной форме;

обеспечение в установленном порядке упрощения процедур присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий, уменьшение платы за такое присоединение;

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привлечение инвестиций для развития объектов портовой инфраструктуры, прежде всего государственных предприятий "Стивидорная компания" Ольвия "и" Херсонский морской торговый порт ", в том числе путем проведения концессионных конкурсов;

подготовки плана мероприятий по формированию конкурентного рынка услуг локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности по управлению инфраструктурой железнодорожного транспорта, предусмотрев реформирования акционерного общества "Украинская железная дорога";

обеспечение быстрого и прозрачного таможенного оформления товаров путем дальнейшего расширения функциональных возможностей механизма "единого окна";

обеспечение разработки и утверждения государственной стратегии регионального развития на 2021 - 2027 годы;

2. Рекомендовать Национальному банку Украины разработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных пруд- коммерческих банков, с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Указ вступил в силу со дня его опубликования 20 сентября.

Напомним, Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию ПриватБанка и реформы.

Украинские Национальные Новости

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