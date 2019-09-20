Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі президента №710/2019 від 20 вересня, передає УНН.
"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано у тексті документа.
Попереднім указом Зеленський звільнив Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
Додамо, 11 вересня Президент України звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва.
Водночас, наступним указом Президент призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ Івана Баканова.