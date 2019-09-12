Зеленський "перевів" голову Служби зовнішньої розвідки до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва. Про це йдеться в указі Президента №681/2019 від 11 вересня, передає УНН.
"Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.
Водночас, наступним указом Президент призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ Івана Баканова.
"Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - сказано в указі №682/2019.
Крім того, указом №683/2019 Президент призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський позбавив дипломатичних рангів Ар'єва та Герасимова.