Зеленский "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

В то же время, следующим указом Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №682/2019.

Кроме того, указом №683/2019 Президент назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова.