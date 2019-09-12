Зеленский "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111141 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122048 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113593 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119605 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125003 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150707 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150339 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140681 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194623 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116844 просмотра

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Зеленский "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ

Зеленский "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ

Киев  •  УНН

 • 16827 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева. Об этом говорится в указе Президента №681/2019 от 11 сентября, передает УНН.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

В то же время, следующим указом Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №682/2019.

Кроме того, указом №683/2019 Президент назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова.

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