Зеленский "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева. Об этом говорится в указе Президента №681/2019 от 11 сентября, передает УНН.
"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
В то же время, следующим указом Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.
"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №682/2019.
Кроме того, указом №683/2019 Президент назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова.