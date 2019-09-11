Зеленський позбавив дипломатичних рангів Ар'єва та Герасимова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 ввересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скасував як видані безпідставно укази п'ятого президента Петра Порошенка про присвоєння дипломатичних рангів Володимиру Ар'єву, Артуру Герасимову та Георгію Логвинському. Про це йдеться в указі №680/2019 від 11 вересня, передає УНН.
"Скасувати як такі, що видані безпідставно: указ Президента України від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла В.Ар’єву та А.Герасимову; указ Президента України від 19 травня 2019 року № 298 "Про присвоєння дипломатичного рангу", - йдеться у тексті документа.
Додамо, п'ятий президент Петро Порошенко у травні присвоїв Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову, тоді голові постійної делегації ВРУ в ПАРЄ та голові постійної делегації ВРУ у ПА ОБСЄ відповідно, дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Також Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла тодішньому заступнику голови постійної делегації ВРУ у ПАРЄ Георгію Логвинському.