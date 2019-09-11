Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова

"Отменить как таковые, которые выданы безосновательно: указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову; указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте документа.

Добавим, пятый президент Петр Порошенко в мае присвоил Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову, тогда председателю постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ и председателю постоянной делегации ВРУ в ПА ОБСЕ соответственно, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Также Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла тогдашнему заместителю председателя постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Георгию Логвинскому.