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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122133 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113679 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119687 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125064 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150745 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150372 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 194701 просмотра

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Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова

Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова

Киев  •  УНН

 • 16280 просмотра

КИЕВ. 11 сентябре. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отменил как выданные безосновательно указы пятого президента Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Об этом говорится в указе №680/2019 от 11 сентября, передает УНН.

"Отменить как таковые, которые выданы безосновательно: указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову; указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте документа.

Добавим, пятый президент Петр Порошенко в мае присвоил Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову, тогда председателю постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ и председателю постоянной делегации ВРУ в ПА ОБСЕ соответственно, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Также Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла тогдашнему заместителю председателя постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Георгию Логвинскому.

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