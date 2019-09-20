Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Добавим, 11 сентября Президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.

В то же время, следующим указом Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.