Зеленский назначил главу Службы внешней разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе президента №710/2019 от 20 сентября, передает УНН.
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.
Предыдущим указом Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Добавим, 11 сентября Президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.
В то же время, следующим указом Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.