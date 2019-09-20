Зеленський схвалив відтермінування на три місяці штрафів щодо "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект щодо відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
"20 вересня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України пропонує продовжити на 90 днів строк набрання чинності окремими положеннями законодавчих актів України, якими передбачена посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України.
На думку авторів законопроекту, ухвалення закону сприятиме створенню правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених раніше на митну територію України; комплексному врегулюванню відповідного питання та врахування інтересів усіх верст населення при його вирішенні; дотриманню митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.
Нагадаємо, 12 вересня Рада відтермінувала на три місяці штрафи щодо "євробляхерів".