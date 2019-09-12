Рада відтермінувала на три місяці штрафи щодо "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили президентський законопроект 1030 щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України пропонує продовжити на 90 днів строк набрання чинності окремими положеннями законодавчих актів України, якими передбачена посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України.
На думку авторів законопроекту, ухвалення закону сприятиме створенню правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених раніше на митну територію України; комплексному врегулюванню відповідного питання та врахування інтересів усіх верст населення при його вирішенні; дотриманню митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.
Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року прискорення зростання імпорту товарів та послуг сягнуло 6,5% у річному вимірі через внесення у звітність пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації — так званих євроблях.