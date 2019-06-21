"Євробляхи" вплинули на темпи зростання імпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У першому кварталі 2019 року прискорення зростання імпорту товарів та послуг сягнуло 6,5% у річному вимірі через внесення у звітність пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації - так званих євроблях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Зростання фізичних обсягів експорту товарів та послуг у першому кварталі 2019 року прискорилося до 6,8% р/р насамперед за рахунок поставок минулорічного рекордного врожаю. Натомість це ж зумовило скорочення запасів. Прискорилося зростання імпорту товарів та послуг (до 6,5% р/р) внаслідок відображення у звітності пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації", - вказали у НБУ.
Як зазначається, разом із суттєвим скороченням запасів, це було одним з основних факторів уповільнення зростання реального ВВП у І кварталі 2019 року.
"Через прискорення зростання імпорту внесок чистого експорту в зростання реального ВВП у І кварталі 2019 року залишився від’ємним, однак завдяки вищим темпам зростання експорту він суттєво зменшився (-0,3 в.п.)", - додали у Нацбанку.
Нагадаємо, зовнішньоторговельний баланс за I квартал зведений з дефіцитом у 2 млрд доларів.