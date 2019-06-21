"Євробляхи" вплинули на темпи зростання імпорту

КИЇВ. 21 червня. УНН. У першому кварталі 2019 року прискорення зростання імпорту товарів та послуг сягнуло 6,5% у річному вимірі через внесення у звітність пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації - так званих євроблях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.