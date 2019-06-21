"Евробляхы" повлияли на темпы роста импорта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В первом квартале 2019 года ускорение роста импорта товаров и услуг составило 6,5% в годовом измерении вследствие внесения в отчетность льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации - так называемых евроблях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"Рост физических объемов экспорта товаров и услуг в первом квартале 2019 года ускорился до 6,8% г/г прежде всего за счет поставок прошлогоднего рекордного урожая. В свою очередь это же обусловило сокращение запасов. Ускорился рост импорта товаров и услуг (до 6,5% г/г) вследствие отражения в отчетности льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации", - указали в НБУ.
Как отмечается, вместе с существенным сокращением запасов, это было одним из основных факторов замедления роста реального ВВП в I квартале 2019 года.
"Из-за ускорения роста импорта вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в I квартале 2019 года остался отрицательным, однако благодаря более высоким темпам роста экспорта он существенно уменьшился (-0,3 п.п.)", - добавили в Нацбанке.
Напомним, внешнеторговый баланс за I квартал сведен с дефицитом в 2 млрд долларов.