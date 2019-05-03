Зовнішньоторговельний баланс за I квартал зведений з дефіцитом у 2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за I квартал 2019 року сягнув 2 мільярдів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
Згідно з даними НБУ, у січні-березні 2019 року експорт товарів і послуг сягнув 14,9 млрд дол., тоді як імпорт товарів і послуг становив 16,9 млрд дол.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за I квартал 2019 року при цьому становив 2,1 млрд дол. - експорт товарів сягнув 11,3 млрд дол., а імпорт - 13,4 млрд дол.
У НБУ також відзначили, що від’ємне сальдо торгівлі товарами у березні звузилося до 0,8 млрд дол.
"Експорт товарів зростав стійкими темпами (7,1% р/р) завдяки значним обсягам поставок зернових культур та відновленню зростання експорту окремих видів металургійної продукції. Зростання імпорту сповільнилося (до 6,7% р/р) через стрімке зниження темпів зростання імпорту наземних транспортних засобів на тлі завершення в лютому пільгового режиму розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та подальше зниження енергетичного імпорту як за рахунок цін, так і фізичних обсягів", - вказали у Нацбанку.
Нагадаємо, товарооборот між Україною і ЄС у першому кварталі зріс на 6%.