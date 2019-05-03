Внешнеторговый баланс за I квартал сведен с дефицитом в 2 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины за I квартал 2019 года достиг 2 миллиардов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Согласно данным НБУ, в январе-марте 2019 года экспорт товаров и услуг составил 14,9 млрд долл., тогда как импорт товаров и услуг составил 16,9 млрд долл.
Дефицит внешней торговли товарами за I квартал 2019 года при этом составил 2,1 млрд долл. - экспорт товаров составил 11,3 млрд долл., а импорт - 13,4 млрд долл.
В НБУ также отметили, что отрицательное сальдо торговли товарами в марте сузилось до 0,8 млрд долл.
"Экспорт товаров рос устойчивыми темпами (7,1% г/г) благодаря значительным объемам поставок зерновых культур и восстановлению роста экспорта отдельных видов металлургической продукции. Рост импорта замедлился (до 6,7% г/г) из-за стремительного снижения темпов роста импорта наземных транспортных средств на фоне завершения в феврале льготного режима растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и снижения энергетического импорта как за счет цен, так и физических объемов", - указали в Нацбанке.
Напомним, товарооборот между Украиной и ЕС в первом квартале вырос на 6%.