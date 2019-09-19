Закон про імпічмент відправили на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон №1012 про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент), передає УНН із посиланням на повідомлення сайту ВР.
"Закон повернуто з підписом від голови ВР", - зазначено на сайті.
Після цього закон було направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект № 1012 ”Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)”.
Метою і завданнями законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.