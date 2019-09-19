Закон об импичменте отправили на подпись Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон №1012 об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичмент), передает УНН со ссылкой на сообщение сайта ВР.
"Закон возвращен с подписью от главы ВР", - говорится на сайте.
После этого закон был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".
Целью и задачами законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.