Зеленський підписав указ про забезпечення економічного зростання і запобігання корупції

З метою прискорення економічного розвитку, подальшої децентралізації влади та запобігання корупції Президент постановив Кабінету міністрів України:

1) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік відповідно до обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку;

2) забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти:

а) до 1 жовтня 2019 року:

про обіг земель сільськогосподарського призначення;

про легалізацію грального бізнесу в Україні;

про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні;

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку;

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б) до 1 січня 2020 року:

про засади адміністративно-територіального устрою України;

про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори;

про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" щодо підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку;

про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" щодо посилення конкурентоспроможності регіонів;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення законодавства про працю;

3) вжити заходів щодо:

а) підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2019/20 року та його проходження, а також забезпечення готовності регіонів до осінньо-зимового періоду 2019/20 року та здійснення постійного моніторингу;

б) започаткування продажу майна боржника в процедурі банкрутства через електронну торгову систему та забезпечення належного функціонування такої системи;

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в) до 1 грудня 2019 року:

забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для проведення приватизації, а також продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації у кількості понад обсяги продажів, проведених протягом першого півріччя 2019 року;

забезпечення узгодження в установленому порядку проектів угод про розподіл продукції, які мають бути укладені з переможцями конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів;

зменшення нелегальної зайнятості, зокрема шляхом детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, запровадження механізмів стимулювання роботодавців легалізувати оформлення трудових договорів, посилення відповідальності за порушення законодавства про працю та порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків;

активізації інформаційної кампанії з роз'яснення реформи житлово-комунального господарства;

г) до 1 січня 2020 року:

підготовки лотів для проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами шляхом електронних торгів;

подальшої дерегуляції господарської діяльності, передбачивши, зокрема, можливість отримання більшості документів дозвільного характеру в електронній формі;

забезпечення в установленому порядку спрощення процедур приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб'єкти природних монополій, зменшення плати за таке приєднання;

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залучення інвестицій для розвитку об'єктів портової інфраструктури, насамперед державних підприємств "Стивідорна компанія "Ольвія" та "Херсонський морський торговельний порт", у тому числі шляхом проведення концесійних конкурсів;

підготовки плану заходів щодо формування конкурентного ринку послуг локомотивної тяги та підвищення прозорості й ефективності діяльності з управління інфраструктурою залізничного транспорту, передбачивши реформування акціонерного товариства "Українська залізниця";

забезпечення швидкого та прозорого митного оформлення товарів шляхом подальшого розширення функціональних можливостей механізму "єдиного вікна";

забезпечення розроблення та затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки;

2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Указ набрав чинності з дня його опублікування 20 вересня.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи.