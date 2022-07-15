Зеленский обсудил с Монастырским введение Единого реестра оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским введение Единого реестра оружия с полноценным функционалом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Так, Зеленский встретился с Монастырским, вернувшимся из Винницы.
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"Отдельное внимание уделили введению Единого реестра оружия с полноценным функционалом, способным вывести взаимодействие граждан и органов полиции на качественно новый уровень по делу цивилизованного легального оборота оружия в Украине", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, Президент и министр внутренних дел обсудили вопросы безопасности, в частности введение номера 112 как единой системы помощи гражданам, внедрение системы биометрической идентификации и верификации по отпечаткам пальцев и распознавание лиц, что должно обеспечить скорейшее раскрытие преступлений и создание безопасной среды для граждан.
Дополнение
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине в ближайшее время будет принят закон об обороте оружия. В парламенте проходит дискуссия о доступе граждан к огнестрельному короткоствольному оружию.
17 февраля в МВД презентовали Единый реестр огнестрельного оружия.
23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.
Добавим
Зеленский сообщал что выясняют детали по каждому вражескому ракетному обстрелу территории Украины.